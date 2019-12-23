2019-12-23T16:00:06+03:00
Происшествия

Пожилая ялуторовчанка лишилась всех денег, установив неизвестную программу

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пожилая ялуторовчанка лишилась всех денег, установив неизвестную программу.Пожилая ялуторовчанка лишилась всех денег, установив неизвестную программу.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ялуторовскую полицию обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ей позвонил некий мужчина, однако она поздно сообразила, что он был мошенником.

– На сотовый телефон женщине поступил звонок от неизвестного, который поинтересовался о наличии у нее депозита. Ответ оказался положительным – вклад у потерпевшей есть. Предложив увеличить денежную сумму, звонивший посоветовал установить ей на гаджете приложение, благодаря которому, как выяснилось позже, он получил дистанционный доступ к ее телефону, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что итогом телефонного разговора ялуторовчанки и неизвестного стал перевод около 250 тысяч рублей жительницей города на счет звонившего.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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