2019-12-23T14:59:40+03:00
Здоровье

Следователи разберутся, почему тюменка умерла после приезда скорой

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
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Следователи разберутся в смерти тюменки.Следователи разберутся в смерти тюменки.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские следователи возьмутся за дело о смерти местной жительницы. Дело в том, что женщина скончалась спустя некоторое время после приезда скорой.

– Начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что 8 декабря этого года врачи скорой помощи с жалобами на боль в сердце диагностировали тюменке невралгию, поставили обезболивающее и не госпитализировали в стационар. Через несколько часов женщина умерла от острой коронарной недостаточности, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что следователи проверят доводы, изложенные в информации СМИ. В целях объективной оценки ситуации будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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