2019-12-23T14:50:41+03:00
Происшествия

Более 40 тюменских домов остались без отопления в сильный мороз

Горячая вода вернется лишь завтра
Вадим Бегун
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На тюменской Лесобазе люди остались без отопления в мороз. Фото - 2Гис.На тюменской Лесобазе люди остались без отопления в мороз. Фото - 2Гис.
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В Тюмени жители Лесобазы остались без горячей воды и отопления. Дело в том, что неподалеку от дома № 34 по улице Домостроителей произошел порыв теплотрассы.

Как стало известно, после происшествия подача тепла была ограничена в более чем сорока домах. Они расположены на улицах Вересковой, Домостроителей, Западносибирской, Казачьи Луга, Лесопарковой, Мебельщиков и Стартовой.

– Ориентировочно горячая вода и отопление вернутся в дома завтра, 24 декабря, в 8.00, – рассказали в пресс-службе Уральской теплоэнергетической компании, добавив, что, возможно, повреждение удастся ликвидировать раньше.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в середине августа на Лесобазе в Тюмени из земли забил 10-метровый фонтан. Ответственность за ЧП на себя взяло ПАО «Фортум».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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