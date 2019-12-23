Более 40 тюменских домов остались без отопления в сильный мороз
В Тюмени жители Лесобазы остались без горячей воды и отопления. Дело в том, что неподалеку от дома № 34 по улице Домостроителей произошел порыв теплотрассы.
Как стало известно, после происшествия подача тепла была ограничена в более чем сорока домах. Они расположены на улицах Вересковой, Домостроителей, Западносибирской, Казачьи Луга, Лесопарковой, Мебельщиков и Стартовой.
– Ориентировочно горячая вода и отопление вернутся в дома завтра, 24 декабря, в 8.00, – рассказали в пресс-службе Уральской теплоэнергетической компании, добавив, что, возможно, повреждение удастся ликвидировать раньше.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в середине августа на Лесобазе в Тюмени из земли забил 10-метровый фонтан. Ответственность за ЧП на себя взяло ПАО «Фортум».
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ИСТОЧНИК KP.RU