В Ишиме неизвестный напал на АЗС. Мужчина ударил кассира по голове

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-23T14:47:34+03:00

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В ишимскую полицию поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что на АЗС, где она работает оператором-кассиром, напал неизвестный мужчина.

– Оказалось, что злоумышленник подстерегал кассира более получаса. После того как девушка вышла на улицу, он подошел к ней сзади и ударил по голове, после чего похитил из кассы пять тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что найти подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Ранее не судимый 45-летний местный житель пояснил, что преступление он спланировал заранее.

Ишимец надеялся, что в кассе станции будет больше денег: они нужны для переезда в другой город, где он бы начал новую жизнь. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец с колготками на голове ограбил магазин на улице Паровозной. Молодой человек угрожал продавцу ножом.

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ИСТОЧНИК KP.RU