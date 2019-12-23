Страшно испугался и кричал в трубку: 35-летний тюменец прищемил палец и вызвал скорую
В Тюмени накануне, 22 декабря, поздним вечером 35-летний мужчина прищемил палец дверью. В страхе он начал звонить медикам.
По информации пресс-службы Станции скорой медицинской помощи, местный житель почувствовал сильную и резкую боль, а спустя несколько секунд страшно испугался, когда из травмированного пальца потекла кровь.
– В 22.00 мужчина требовал незамедлительного прибытия бригады медиков. В трубку он и его подруга кричали: «Короче, приезжайте скорее, хватит задавать вопросы. Палец болит», – рассказали на Станции.
В ведомстве объяснили, что когда человеку плохо, он не может адекватно оценить свое состояние, и даже незначительное повреждение кажется смертельным. Диспетчер оценила срочность повода как неотложный и постаралась успокоить пациента, посоветовав приложить что-то холодное на место травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU