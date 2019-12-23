2019-12-23T13:06:53+03:00
Общество

В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год

Губернатор Тюменской области вручил ключи от квартир представителям льготных категорий
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год.В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск торжественно вручил ключи от квартир представителям льготных категорий. В общей сложности новенькие «однушки» и квартиры-студии получили 150 человек.

- Для нас очень важна реализация наших больших государственных программ, посредством которых мы обеспечиваем особую категорию наших земляков жильем. Программы связаны с переселением из ветхого и аварийного жилья и предоставлением жилья работникам социальной сферы. Конечно, одна из важнейших - программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет 2,5 тысяч наших земляков получили новое жилье. И сегодня 150 земляков получат новое жилье в этом замечательном доме, - отметил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что правительство Тюменской области будет продолжать эту программу и постарается сделать так, чтобы все земляки этой категории имели своё жилье.

- Когда у человека есть своё жилье, можно задумываться о создании семьи, воспитании детей и думать о будущем. Я поздравляю вас с этим событием и с наступающим Новым годом. Я думаю, что это самый лучший подарок к Новому году - встретить праздник в своём жилье, - подчеркнул Александр Моор.

КОНКРЕТНО

Общая площадь дома - 10,6 тысяч квадратных метров.

Количество этажей - 19, из которых: 17 - жилых, 1 - подвал, 1 - технический этаж.

Количество жилых помещений - 220, из которых: квартиры-студии - 17 штук, однокомнатные квартиры - 203 штуки.

150 однокомнатных квартир (площадь каждой - от 25,5 до 30,5 «квадратов») приобретены в собственность Тюменской области. 2 декабря квартиры включены в специализированный жилищный фонд Тюменской области с отнесением их к жилью для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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