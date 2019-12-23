СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-23T13:14:46+03:00

Тюменские врачи рассказали о судьбе замерзающего мужчины, которого не пустили погреться. Фото - 2Гис.

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Тюменцу, которого не пустили на порог «Макдональдса» сотрудники фастфуда, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощью. О неприятном инциденте рассказывал очевидец.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, накануне, 22 декабря, в половину второго ночи диспетчер принял отказ от вызова на улицу Ленина, 54 к 58-летнему мужчине. Затем к этому же пациенту был оформлен вызов на улицу Герцена, 63.

– После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь по поводу раны голени. В дальнейшем рекомендовано амбулаторное наблюдение. Пациент самостоятельно по своему желанию покинул приемное отделение, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре замерзающего от холода местного жителя не пустили в заведение сотрудники «Макдональдса», который находится на улице Ленина. По сообщению очевидцев, к ним подошел хромой мужчина с просьбой вызвать скорую помощь: дальше идти он был не в состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU