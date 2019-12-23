В 2020 году в Тобольске откроется Центр инженерно-технической экспертизы

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-23T13:49:28+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск посетил Центр инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ», который откроется уже в первом квартале 2020 года. В помещении общей площадью 5,5 тысячи кв. метров будут обучаться и повышать квалификацию сотрудники компании «СИБУР» из всех регионов деятельности компании. Кроме того, на базе центра для студентов Тюменской области и других регионов реализуется совместный проект с Министерством просвещения РФ.

Цели Центра инженерно-технической экспертизы – популяризация инженерных и технических профессий и работа с молодежью. Оттачивать навыки можно будет в 24 лабораториях по направлениям: механика, метрология, энергетика, охрана труда и промышленная безопасность, химпроизводство и многим другим.

Сейчас в центре готовятся к запуску учебных программ, тестируется оборудование, проводятся занятия для будущих преподавателей, большинство из которых – сотрудники предприятий «СИБУРа».

Как отметил глава региона Александр Моор, центр получился современным, интересным, с новейшим оборудованием.

– Мне нравится, что для повышения компетенций сюда будут съезжаться не только сотрудники компании из Тюменской области, но и из подразделений других регионов. Тем более что в Тобольске строится аэропорт – это значит, что до центра будет удобно добираться. Важно, что в центре много тренажеров, на которых сотрудники предприятия отрабатывают реальные ситуации для обеспечения безопасности, – отметил Александр Моор.

Губернатор также заметил, что здесь будут готовить не только по тем компетенциям, которые нужны сейчас, но и по компетенциям будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU