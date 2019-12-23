Руководство тюменской школы оштрафовали за плохую крупу

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-23T15:05:49+03:00

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В Тюменской области была проведена плановая проверка в отношении общеобразовательного учреждения Вагайского района. Оказалось, что школьников кормили «плохой» крупой.

– На момент проверки в складских помещениях учреждения находились крупы различных видов и сортов общим весом 172 килограмма. Они были предназначены для использования в пищевых целях. В результате проведенного осмотра выявлено 77 килограммов крупы с нарушением маркировки или ее отсутствием, а также в сопровождении прекращенных деклараций о соответствии, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что по фактам выявленных нарушений в отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее подобные нарушения были выявлены и в образовательном учреждении Упоровского района. Там крупа также не соответствовала требованиям нормативных документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU