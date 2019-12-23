В Тюмени выросла цена топлива

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-23T11:27:51+03:00

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В Тюмени изменилась цена за литр топлива. По сравнению с прошлогодним ноябрем, она выросла почти на два рубля.

По информации, размещенной на сайте Тюменьстата, средняя стоимость автомобильного бензина в Тюменской области за год выросла на два рубля. Если в ноябре прошлого года топливо реализовывали по 43,28 рубля за литр, то в этом уже по 45,26 рубля.

Что касается бензина марки АИ-92, то его цена выросла совсем немного – с 40,67 рубля до 41,54, АИ-95 "подрос" более чем на рубль – с 44,14 до 45,28 рубля. Также стало известно, что сейчас стоимость дизельного топлива составляет 49,22 рубля за литр, годом ранее он стоил 47,36 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU