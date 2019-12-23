2019-12-23T11:11:38+03:00
Общество

В Тюмени скончался руководитель поискового движения Артур Ольховский

Мужчина умер на 53-м году жизни
Вадим Бегун
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В Тюмени скончался руководитель поискового движения Артур Ольховский. Фото со странички Светланы Власовой.В Тюмени скончался руководитель поискового движения Артур Ольховский. Фото со странички Светланы Власовой.
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В Тюмени на 53-м году жизни скончался руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщила методист центра Светлана Власова.

«Не стало человека, ставшего для меня вторым отцом. Безмерно люблю. Светлая память, Артур...», – написала женщина.

О смерти своего дяди в социальной сети «ВКонтакте» написал и его племянник Кирилл. «Ушел дядька. Прости, если что не так…», – такое сообщение оставил мужчина.

Пока о причине смерти Ольховского ничего не известно. Прощание с ним состоится завтра, 24 декабря, во Дворце пионеров с 12.00 до 14.00.

Фото со странички Кирилла Ольховского.

Фото со странички Кирилла Ольховского.

Напомним, Артур Ольховский стал пионером поискового движения в Тюменской области. Свою деятельность он начал еще в 1980-х годах. Является основателем Тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» которая помогла десяткам семей узнать о судьбе своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» выражает соболезнования родным и близким Артура Ольховского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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