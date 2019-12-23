В Тюмени скончался руководитель поискового движения Артур Ольховский
В Тюмени на 53-м году жизни скончался руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщила методист центра Светлана Власова.
«Не стало человека, ставшего для меня вторым отцом. Безмерно люблю. Светлая память, Артур...», – написала женщина.
О смерти своего дяди в социальной сети «ВКонтакте» написал и его племянник Кирилл. «Ушел дядька. Прости, если что не так…», – такое сообщение оставил мужчина.
Пока о причине смерти Ольховского ничего не известно. Прощание с ним состоится завтра, 24 декабря, во Дворце пионеров с 12.00 до 14.00.
Фото со странички Кирилла Ольховского.
Напомним, Артур Ольховский стал пионером поискового движения в Тюменской области. Свою деятельность он начал еще в 1980-х годах. Является основателем Тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» которая помогла десяткам семей узнать о судьбе своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» выражает соболезнования родным и близким Артура Ольховского.
ИСТОЧНИК KP.RU