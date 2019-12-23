СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-23T11:54:34+03:00

В Тюмени пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Фото - "ЧС Тюмень".

Всего было эвакуировано 26 человек

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В Тюмени сегодня, 23 декабря, утром произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Пермякова 48/2. По словам очевидцев ЧП, горела жилплощадь на пятом этаже.

«Поначалу дым был очень сильным, но впоследствии прекратился. Пожарной лестницей спасатели не воспользовались. В сторону подъезда выдвинулась бригада пожарных, по-видимому, появилась возможность спасти людей через дверь квартиры», – сообщил в социальных сетях очевидец.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил в 9.01, возгорание было ликвидировано в 9.37. Пожар начался в трехкомнатной квартире. Из нее удалось спасти четырех человек, один из них ребенок.

Всего же было эвакуировано 26 человек. Огонь повредил десять квадратных метров жилплощади. В настоящее время причины возгорания устанавливаются, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU