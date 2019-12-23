2019-12-23T11:54:34+03:00
Происшествия

В Тюмени пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

Всего было эвакуировано 26 человек
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 23 декабря, утром произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Пермякова 48/2. По словам очевидцев ЧП, горела жилплощадь на пятом этаже.

«Поначалу дым был очень сильным, но впоследствии прекратился. Пожарной лестницей спасатели не воспользовались. В сторону подъезда выдвинулась бригада пожарных, по-видимому, появилась возможность спасти людей через дверь квартиры», – сообщил в социальных сетях очевидец.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил в 9.01, возгорание было ликвидировано в 9.37. Пожар начался в трехкомнатной квартире. Из нее удалось спасти четырех человек, один из них ребенок.

Всего же было эвакуировано 26 человек. Огонь повредил десять квадратных метров жилплощади. В настоящее время причины возгорания устанавливаются, передает «МегаТюмень».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменские пожарные спасли 25 человек из дома на Пермякова, где горит квартира

В настоящее время пламя еще не потушено (подробнее)

В Тюмени мужчина устроил крупный пожар, выращивая в квартире марихуану

В настоящее время подозреваемый находится в больнице (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме неизвестный напал на АЗС. Мужчина ударил кассира по голове
Страшно испугался и кричал в трубку: 35-летний тюменец прищемил палец и вызвал скорую
Тюменские врачи рассказали о судьбе замерзающего мужчины, которого не пустили погреться
В Тобольске Александр Моор сделал грандиозный подарок детям-сиротам на Новый год
Что, кроме торговли: виды деятельности малого бизнеса в России
Впервые так масштабно: в следующем году Тюмень засадят деревьями
В 130 стран мира с бесплатным роумингом: МегаФон и Booking.com объединили усилия
В 2020 году в Тобольске откроется Центр инженерно-технической экспертизы
В Тюмени пожарные спасли ребенка из горящей квартиры
Конкурс для художников и дизайнеров
В Тюмени выросла цена топлива
Уникальная выставка, объединившая живопись и музыку, проходит в Тюмени
В Тюмени скончался руководитель поискового движения Артур Ольховский
Не мог идти: в Тюмени сотрудники фастфуда не пустили замерзающего мужчину на порог
Выставка работ юных художников о Коньке-Горбунке открылась в тюменском цирке
Тюменцы взяли все призовые места в номинации «Экстремал» на финале Кубка РТК
В Тюмени рядом с заправкой загорелся автомобиль
Тюменский завод держал свиней в антисанитарных условиях
Тюменские таможенники вернули казахстанцам кумыс
Жители тюменского микрорайона жалуются на теплую воду из крана
На улице 50 лет Октября в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 23 декабря в Тюмени: ожидается мелкий снег
В Ишиме широко провели «Новогоднюю Никольскую ярмарку»
В центре Тюмени пьяный водитель оказал сопротивление автоинспекторам
В Тюменском районе выбрали лучших хозяев