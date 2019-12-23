Уникальная выставка, объединившая живопись и музыку, проходит в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-23T11:07:52+03:00

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В конце ноября в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась персональная выставка работ заслуженного художника России Александра Павлова «Времена года. Музыка русской живописи». Экспозиция уникальна тем, что это не просто презентация картин, передающих красоту и величие родной природы, а слияние живописи и музыки в одно неповторимое произведение искусства.

– В природе есть своя музыка – говорит Александр Николаевич. – Это и порыв ветра, и шорох листвы, капли дождя, и пение птиц… Все это вдохновляет на создание новых произведений. Важно заметить, что человек обычно в суете будней многого не замечает, а художник более тонко и красочно воспринимает окружающий мир и переносит это на холст.

Полотна Александра Павлова – это красочный мир добра и красоты, удивительная смена времен года со звоном весенних ручьев, полевыми цветами и луговыми травами, золотой роскошью осени и чистотой снега сибирских лесов.

По словам художника, сами по себе времена года удивительны по своей красоте и разнообразию. И то, что у нас, россиян, есть возможность видеть каждое из них, – уже ценно. «Они даже звучат по-разному» – отмечает Александр Николаевич. Музыка, звуки природы и даже ароматы живых цветов для него – особый прием погружения зрителя в атмосферу мира, изображенного на картинах.

Картина "Васенино". Фото - из личного архива Павлова А.Н.

– Передать словами, что ожидает зрителя, наверное, невозможно – это надо видеть. Мы кропотливо выбирали картины для экспозиции – по сюжету, цвету, настроению, подбирали фоновую музыку. Именно музыка – классические произведения и звуки природы – усиливает эффект восприятия картин, – рассказывает Александр Николаевич.

Сегодня в Тюмени на выставке представлены произведения мастера, покорившие сердца многочисленных зрителей России и Европы. В областной столице представлены картины, которые экспонировались на двух персональных выставках в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Не упустите возможность увидеть одни из лучших работ знаменитого художника в стенах тюменского музея.

Картина "Ливни золотые". Фото - из личного архива Павлова А.Н.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63.

Выставка открыта до 2 февраля 2020 года.

Стоимость билета: 100 руб. – взрослый, для льготной категории граждан (дети до 14 лет, студенты, пенсионеры) вход свободный.

Подробности по тел.: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 (доб. 115).