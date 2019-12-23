2019-12-23T11:04:14+03:00
Общество

Не мог идти: в Тюмени сотрудники фастфуда не пустили замерзающего мужчину на порог

На выручку к нему пришли неравнодушные горожане
Вадим Бегун
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В Тюмени сотрудники фастфуда не пустили замерзающего мужчину на порог. Фото - 2Гис.В Тюмени сотрудники фастфуда не пустили замерзающего мужчину на порог. Фото - 2Гис.
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В Тюмени замерзающего от холода местного жителя не пустили в заведение сотрудники «Макдональдса», который находится на улице Ленина. По сообщению очевидцев, к ним подошел хромой мужчина с просьбой вызвать скорую помощь: дальше идти он был не в состоянии.

«Мы спросили его, заходил ли он в «Мадональдс», просил ли о помощи? Заходил, но сразу после этого всех посетителей выгнали на улицу и «Макдональдс»закрыли, скорую помощь вызывать ему отказались. Работало только уличное окно приема заказов. Мы вызвали скорую помощь и стали ждать ее», – рассказывает в социальных сетях Александр Воронов.

По словам очевидца, спустя время он попросил сотрудников фастфуда пустить замерзающего мужчину хотя бы в тамбур, однако ответ был отрицательным. «У нас инструкции, по которым нам нельзя никого пускать», «Каждый сам выбирает свой путь», «Мы выгнали его только 10 минут назад, он не мог так быстро замерзнуть», – таков был ответ сотрудников.

Неравнодушные жители отвели горожанина в другое заведение, где дождались скорую помощь. Позже мужчина связался по «Вайберу» с руководством «Макдональдса», чтобы получить комментарии. «Действительно, по инструкции сотрудники не имеют права пускать посторонних в то время, когда зал не работает», – ответили в заведении.

Скриншот из "Вайбер".

Скриншот из "Вайбер".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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