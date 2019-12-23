Выставка работ юных художников о Коньке-Горбунке открылась в тюменском цирке

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-23T10:58:42+03:00

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В Тюмени открылась выставка работ участников третьего регионального художественного конкурса «Путешествие в сказку Петра Ершова. «Конек-Горбунок» глазами юных художников». Здесь был презентован уникальный художественный альбом, рассказывающий историю иллюстрирования знаменитой сказки.

– Этой прекрасной выставкой мы провожаем год 185-летия первой публикации великого произведения. В следующем году отметим 205-летие со дня рождения знаменитого сибирского сказочника. Так что у нас будет еще один хороший повод обратиться к его творчеству, – сказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, вручив грамоты и памятные подарки педагогам, чьи воспитанники стали участниками выставки.

По информации пресс-службы ТРО партии «Единая Россия», здесь же был презентован только что изданный альбом «Путешествие в сказку П.П. Ершова. Чудо-книжка «Конек-Горбунок», посвященный истории иллюстрирования сказки. В него вошли как произведения профессиональных художников-иллюстраторов, так и более 200 детских работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU