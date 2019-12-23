СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-23T08:41:03+03:00

Тюменцы взяли все призовые места в номинации «Экстремал» на финале Кубка РТК. Фото - организаторы.

Изменить размер текста: A A

В Москве состоялся Всероссийский финал соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК». Тюменцы показали отличный результат, заняв четыре призовых места из шести.

По информации организаторов, Тюменскую область представляли пять команд, четыре из них завоевали призовые места. Так, второе место в номинации «Искатель» заняла команда «Сигма» из детского клуба робототехники «Роботрек». В номинации «Экстремал» тюменцы заняли весь пьедестал. Третье место – у команды «Аполлон 2» (детский технопарк «Кванториум), второе – за «Железной хваткой» из городской гимназии №21, первое – у «ФМШ-бот» (Физико-математическая школа Тюменской области).

Стоит отметить, что областной центр с 2017 года проводит региональный этап соревнований «Кубок РТК». Он является официально признанным и проходит на аккредитованном полигоне. Не секрет, что тюменские робототехники в финале ежегодно завоевывают призовые места.

Проведение конкурсов и соревнований в сфере IT направлено на создание условий для выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики региона. Эти цели лежат в основе регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU