СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-23T08:34:49+03:00

В Тюмени рядом с заправкой загорелся автомобиль. Фото - соцсети.

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В Тюмени накануне, 22 декабря, в районе улицы Пермякова, 1а загорелся автомобиль «Дэо Нексия». Машина была припаркована около автозаправочной станции.

В Главном управлении МЧС по Тюменской области рассказали, что на место происшествия выезжали семь единиц спецтехники и тридцать человек личного состава. Также стало известно, что на месте происшествия дежурили медики, полицейские, приезжала служба газа.

– Первое подразделение прибыло в 17.25. Менее чем через 25 минут пожар был полностью ликвидирован, – сообщили в ведомстве, добавив, что причиной возгорания стала вспышка паров газовоздушной смеси. Огонь повредил двигательный отсек автомобиля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 12 декабря этого года в областном центре на улице Розы Трениной также сгорела иномарка. Фотографии с места происшествия появились в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU