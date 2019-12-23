2019-12-23T07:56:07+03:00
Общество

Тюменский завод держал свиней в антисанитарных условиях

В отношении предприятия возбуждено два административных дела
Вадим Бегун
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Тюменский завод держал свиней в антисанитарных условиях. pixabay.comТюменский завод держал свиней в антисанитарных условиях. pixabay.com
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В Тюменской области проведена внеплановая выездная проверка свинокомплекса ЗАО «Племзавод Юбилейный», который располагается в селе Стрехнино Ишимского района. Специалисты выявили многочисленные нарушения требований ветеринарных правил.

– На территории свинокомплекса не исключено пересечение «чистых» и «грязных» дорог, помещения, где содержатся свиньи, находятся в антисанитарном состоянии, при входе в свиноводческие корпуса отсутствуют дезванночки, на убойном пункте отсутствует самостоятельный въезд на автомобильную дорогу общего пользования, нет помещения для вскрытия желудочно-кишечного тракта животных и утилизационного отделения, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за нарушение ветеринарных правил было возбуждено два административных дела в отношении племзавода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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