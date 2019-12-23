Тюменские таможенники вернули казахстанцам кумыс

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-23T07:18:07+03:00

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Тюменские таможенники вернули в Казахстан кумыс. Кроме того, в регион нелегально пытались провезти и другие продукты.

Около семи тонн грузов животноводческой и растениеводческой продукции проконтролировали за первую половину декабря инспекторы тюменского Россельхознадзора. По результатам досмотров было установлено 14 случаев нелегальной транспортировки продукции в Тюменскую область из Республики Казахстан.

– На автомобилях перевозились более двух с половиной тонн мяса, куриных яиц и кумыса. Груз шел без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Все партии грузов были возвращены в Казахстан. Перевозчики привлечены к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU