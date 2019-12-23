Жители тюменского микрорайона жалуются на теплую воду из крана

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-23T08:16:38+03:00

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В Тюмени проведена внеплановая проверка управляющей компании «Дуэт». Поводом для нее стало коллективное обращение жильцов микрорайона Ново-Патрушево, которые сообщили, что в ряде квартир есть проблемы с температурой воздуха и горячей воды.

Инспектор провел осмотр и обследовал 25 квартир в домах на улицах Федюнинского, Митинского и Павла Шарова. Уже во время проверки стало ясно, что проблемы в доме действительно есть.

– Так, в двух квартирах дома № 7 на улице Митинского обнаружено несоответствие температуры горячей воды нормам – ее, скорее, можно назвать теплой, поскольку прибор зафиксировал показания в районе от +40,7 до +43,6 градуса. Такая температура недопустима: закон четко регламентирует необходимые показатели – они должны быть не ниже +60 и не выше +75 градусов, – уточнили в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

УК было выдано предписание. До 1 февраля 2020 года компания должна исправить все нарушения и сделать проживание людей в своих квартирах максимально комфортным.

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ИСТОЧНИК KP.RU