СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-23T05:41:02+03:00

На улице 50 лет Октября в Тюмени обесточат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении Товарного шоссе и улицы Железнодорожной, на Товарном шоссе в районе школы № 50, на пересечении улиц Первомайской и Товарного шоссе, а также на пересечении улицы Тимуровцев и Павлова.

Кроме того, с 9.30 до 12.00 обесточат светофоры на пересечении улиц 50 лет Октября и Горького, на улице 50 лет Октября в районе дома № 26, на пересечении 50 лет Октября и Холодильной, а также на 50 лет Октября в районе дома № 38.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU