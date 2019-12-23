Погода на 23 декабря в Тюмени: ожидается мелкий снег

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-23T05:01:06+03:00

Солнца в этот день не будет

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 декабря, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вечером, возможно, пройдет мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 15, 16, днем -7, 8. Вечером ожидается повышение температуры на один градус. В этот день будет дуть западный ветер, 1–4 метра в секунду.

23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя – зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU