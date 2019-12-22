2019-12-22T18:38:28+03:00
Происшествия

В центре Тюмени пьяный водитель оказал сопротивление автоинспекторам

Нарушитель был задержан
Алена Кульмухаметова
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В центре Тюмени пьяный водитель оказал сопротивление автоинспекторамВ центре Тюмени пьяный водитель оказал сопротивление автоинспекторамФото: pixabay.com
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Автомобилиста сотрудники Госавтоинспекции Тюмени задержали в субботу, 21 декабря, на улице Геологоразведчиков.

По данным регионального УМВД, мужчина отказался проходить медосвидетельствование и оказал сопротивление стражам порядка. Он был задержан. В ведомстве отметили, что ГИБДД Тюменской области продолжает практику проведения в выходные дни дополнительных мероприятий по выявлению нетрезвых водителей. Только за прошедшую неделю автоинспекторы задержали 157 водителей в состоянии опьянения.

Полиция рекомендует тюменцам после корпоративов и праздничных мероприятий возвращаться домой на такси либо общественном транспорте.

Мероприятия по противодействию нетрезвому вождению продолжатся во всех муниципалитетах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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