В центре Тюмени пьяный водитель оказал сопротивление автоинспекторам

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-22T18:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилиста сотрудники Госавтоинспекции Тюмени задержали в субботу, 21 декабря, на улице Геологоразведчиков.

По данным регионального УМВД, мужчина отказался проходить медосвидетельствование и оказал сопротивление стражам порядка. Он был задержан. В ведомстве отметили, что ГИБДД Тюменской области продолжает практику проведения в выходные дни дополнительных мероприятий по выявлению нетрезвых водителей. Только за прошедшую неделю автоинспекторы задержали 157 водителей в состоянии опьянения.

Полиция рекомендует тюменцам после корпоративов и праздничных мероприятий возвращаться домой на такси либо общественном транспорте.

Мероприятия по противодействию нетрезвому вождению продолжатся во всех муниципалитетах области.

ИСТОЧНИК KP.RU