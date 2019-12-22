В Тюменском районе выбрали лучших хозяев
Перед празднованием Нового года в Тюменском районе подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. В преображении муниципалитета принимают участие и ветераны, и молодежь, и депутаты, и отдельные семьи.
По информации пресс-службы Тюменского района, конкурсанты подходят к делу творчески, предпочитая покупным украшениям сделанные своими руками. В ход идут и металл, и дерево, и даже снег.
Подводя итоги конкурса, глава района Светлана Иванова отметила, что красоту и порядок в населенных пунктах муниципалитета нужно поддерживать круглый год, ведь в таком селе всегда хочется жить и работать.
Среди территорий с численностью населения более 5,5 тысячи человек в тройке призеров поселок Боровский, Каскаринское и Московское муниципальные образования. Среди сел, где живут от 2,5 до 5,5 тысячи человек, лучшими стали Горьковский, Мальковский и Чикчинский муниципалитеты.
Победители конкурса получили денежную премию, которую они смогут потратить на наведение красоты и чистоты на своих территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU