2019-12-22T18:37:10+03:00
Общество

В Тюменском районе выбрали лучших хозяев

Конкурсанты готовили поделки и арт-объекты своими руками
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе выбрали лучших хозяев. Фото из группы "Тюменский район" во ВКонтактеВ Тюменском районе выбрали лучших хозяев. Фото из группы "Тюменский район" во ВКонтакте
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Перед празднованием Нового года в Тюменском районе подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. В преображении муниципалитета принимают участие и ветераны, и молодежь, и депутаты, и отдельные семьи.

По информации пресс-службы Тюменского района, конкурсанты подходят к делу творчески, предпочитая покупным украшениям сделанные своими руками. В ход идут и металл, и дерево, и даже снег.

Подводя итоги конкурса, глава района Светлана Иванова отметила, что красоту и порядок в населенных пунктах муниципалитета нужно поддерживать круглый год, ведь в таком селе всегда хочется жить и работать.

Среди территорий с численностью населения более 5,5 тысячи человек в тройке призеров поселок Боровский, Каскаринское и Московское муниципальные образования. Среди сел, где живут от 2,5 до 5,5 тысячи человек, лучшими стали Горьковский, Мальковский и Чикчинский муниципалитеты.

Победители конкурса получили денежную премию, которую они смогут потратить на наведение красоты и чистоты на своих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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