Врач дала советы тюменским аллергикам по выбору ёлки

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-22T15:22:35+03:00

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Украсить ёлочку к Новому году без таблеток и неприятностей могут и аллергики. Как это сделать безопасно, рассказывает тюменский врач-аллерголог Вероника Долженко.

Она отметила, что в праздники тюменцы употребляют большое количество различных сладостей, цитрусовых, которые могут вызвать обострение аллергического заболевания. Опасность может таить в себе и обычная ёлка.

– У аллергиков, чувствительных к цветению растений, может быть реакция на хвойные породы деревьев. Поэтому если у ребёнка есть аллергическая реакция на растения, то не стоит ставить дома ёлку или другое живое дерево, – уверяет специалист.

По словам врача, особенно не стоит рисковать тем, у кого имеется аллергия на кедровые орехи. Они являются перекрёстными пищевыми продуктами, которые могут стать дебютом для проявления аллергии.

Опасность в себе таят даже искусственные ёлки, если их обрабатывали химикатами, хранили и перевозили в ненадлежащих условиях. Поэтому при приобретении таких деревьев, гирлянд или игрушек следует обязательно их промыть, протереть и просушить, чтобы на них не осталось плесневых грибков и пылевых клещей, сообщает Moi-portal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU