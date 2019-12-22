СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-22T15:08:05+03:00

В минувшие сутки на трассах Тюменской области насмерть разбились два водителя Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

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Жуткие дорожно-транспортные происшествия произошли в минувшие сутки на дорогах Тюменской области.

По данным регионального УМВД, днем 21 декабря произошло два ДТП с трагическими последствиями.

Так, две «Нивы» столкнулись на 135-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе. Автоинспекторы отмечают, что водитель «Нивы», обгоняя колонну дорожной техники, выехал на встречку, где его авто столкнулось со второй «Нивой». От удара встречную «Ниву» отбросило на лопату автогрейдера, а затем в столб. Водитель этого автомобиля, мужчина 57 лет, скончался на месте аварии. 43-летняя пассажирка этой же машины получила различные травмы.

Водитель выехал на встречную полосу движенияФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Еще одно ДТП произошло на 113-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Заводоуковском районе. Там столкнулись «Мицубиси-Лансер» и «Нива». Водитель иномарки, двигавшейся в сторону Тюмени, завершал обгон, но автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Нивой». В ДТП погиб водитель «Нивы», 65-летний житель села Новая Заимка. 21-летний водитель иномарки, житель с. Омутинское, получил ушибы, медики оказали ему помощь на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU