2019-12-22T12:01:52+03:00
Общество

Пятеро тюменских студентов пройдут стажировку в правительстве по итогам Школы парламентаризма

Участниками второго сезона захотели стать более 470 тюменцев от 16 до 27 лет
Мария Васильева
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Пятеро тюменских студентов пройдут стажировку в правительстве по итогам Школы парламентаризмаПятеро тюменских студентов пройдут стажировку в правительстве по итогам Школы парламентаризмаФото: pixabay.com
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В октябре 2019 года стартовал 2 сезон проекта «Школа парламентаризма». В течение двух месяцев участников ждал тщательный отбор и обновлённый формат, командная игра и полное погружение в политические будни. Будущие парламентарии встретились с вице-губернатором Тюменской области, провели собственную предвыборную кампанию и разработали социальный проект.

16 декабря в Тюменской областной Думе организаторы собрали 25 финалистов для официального награждения.

Участниками второго сезона захотели стать более 470 тюменцев от 16 до 27 лет, 200 прошли собеседования, 80 завершили тестирование. До финала дошли сильнейшие 5 команд по 5 человек. Во время награждения команды, занявшие наградные места смогли выбрать призы внутрикомандно.

Так, 5 человек пройдут стажировку в Правительстве Тюменской области.

— В прошлом сезоне победитель проекта стал помощником депутата областной Думы. В этом году у нас сразу 15 победителей и несколько вариантов разноплановых призов. Смена формата помогла не просто найти достойных будущих политиков, а сформировала несколько готовых команд для дальнейшей общественно-политической деятельности, — прокомментировал Владимир Сбитнев, руководитель проекта.

Подробную информацию можно найти в официальной группе проекта: «Школа Парламентаризма | Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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