Тюменцам предлагают сэкономить на электроэнергии простыми советами

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-22T11:35:38+03:00

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Секреты удешевления электроэнергии раскрыла многодетная мама Алиса Кольбанова из Тюмени. После введения в ее доме нескольких правил, оплата за электричество снизилась на порядок.

Алиса мама пятерых детей, и всех с малых лет она учить ценить энергию. Во-первых, мама с дочками всегда готовят еду в кастрюле или сковороде одинакового с конфоркой размера и под крышкой.

Все ингредиенты в горячие блюда они мелко рубят для скорейшего приготовления. Электрическую плиту они выключают за десять минут до окончания приготовления еды. Семья отказалась от мультиварки, кухонного комбайна, электромясорубки и посудомоечной машины. Они потребляют много электричества. При этом Кольбановы пользуются пароваркой – в ней можно готовить одновременно несколько блюд.

Новую бытовую технику они покупают с классом энергопотребления А и выше. - Такая техника очень экономична в потреблении электроэнергии, и ее приобретение быстро окупается, - считает Алиса. – Кроме того, мы заменили все лампочки на светодиоды. Они служат дольше обычных, на них распространяется гарантия, и такую лампочку, если она вышла из строя раньше гарантийного срока, мне спокойно заменяют в магазине на новую.

Кроме того, многодетная семья отказалась от люстр, заменив их на бра и светильники, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU