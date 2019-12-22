2019-12-22T10:55:01+03:00
Общество

Елочка гори: в Тюменском районе открываются елки

Тюменцев ждет обширная праздничная программа
Алена Кульмухаметова
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Елочка гори: в Тюменском районе открываются елкиЕлочка гори: в Тюменском районе открываются елкиФото: Алена Кульмухаметова
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Торжественные открытия елок уже прошли в Каскаре, Ембаево, Боровском и Богандинском поселках Тюменского района.

Так, в Богандинском дали официальный старт новогоднему празднованию, презентовав новогоднюю ель весело, с песнями, хороводами, играми и подарками.

В селе Ембаево елку торжественно открыли пингвины Мадагаскара. Они сначала чуть не похитили зеленую красавицу, но благодаря помощи маленьких зрителей елка осталась на своём месте.

Для ембаевцев подготовили представление, игры, конкурсы, подарки, а также горячий чай и сушки порадовали зрителей.

В Каскаре у елки был развернут волшебный театр без кулис – здесь вспомнили бессмертную сказку Гофмана «Щелкунчик». А в Богандинском состоялся показ новогодней сказки «В школе Снегурочек», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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