СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-22T10:51:02+03:00

В Упорово с двумя пакетами марихуаны задержаны два пассажира такси Фото: pixabay.com

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Заводоуковский наряд госавтоинспекторов в селе Упорово остановил такси для проверки документов. Поведение пассажиров показалось стражам порядка странным, и они решили досмотреть клиентов таксиста. Оказалось, не зря.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, во время досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли около одного килограмма марихуаны, расфасованной по двум пакетам. 31- и 51-летние пассажиры такси задержаны.

Выяснилось, что килограмм наркотиков злоумышленники купили через интернет для личного использования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU