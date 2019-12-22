2019-12-22T10:48:11+03:00
Общество

В Юргинском районе рядом со школой поселилась Баба-яга

Команда энтузиастов вырезает в областной столице и селениях региона снежно-ледяные скульптурные группы
Алена Кульмухаметова
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В Юргинском районе рядом со школой поселилась Баба-ягаВ Юргинском районе рядом со школой поселилась Баба-ягаФото: pixabay.com
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Жителям села Большое Сорокино Юргинского района перед Новым годом команда энтузиастов со своими друзьями подарила сказку.

Мастера не первый год вырезают в областной столице и селениях региона снежно-ледяные скульптурные группы. В прошлом году в Юргинском районе были изготовлены два ангела, несущие Вифлеемскую звезду.

В этом году творцы подарили селу Большое Сорокино избушку на курьих ножках с хозяйкой Бабой-ягой и ее котиком. Ледяное ваяние разместилось у школы.

Отметим, что все это энтузиасты сделали совершенно бескорыстно. В группе мастеров трудились три тюменца, два юргинца и четыре сорокинца. Они строили избушку трое суток, не считая времени на подготовительные работы.

Следующая снежно-ледяная композиция появится в одном из сел под Тюменью, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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