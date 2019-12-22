Тюменцы чаще стали покупать вторичное жилье

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-22T08:32:28+03:00

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Тюменский рынок недвижимости в 2019 году отмечает снижение темпов роста спроса на покупку жилья по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в 2018 году.

Риелтор Алиса Марандина рассказывает, какое жилье чаще всего покупают горожане и сколько денег они готовы на это тратить. Из всего объема сделок по покупке квартир, 55% - приобретения с вложением кредитных средств.

Жители региона чаще всего покупают в ипотеку именно вторичное жилье, это 80% от всех сделок 2019 года.

Предпочитают тюменцы просторные квартиры, так, средняя площадь приобретаемой в уходящем году недвижимости составила 45-51 кв. м. Причем эта цифра держится с прошлого года и не изменилась с ростом цен. Зато увеличился срок кредитов: в 2017 году он был 15 лет, а к концу 2019 года вырос до 20 лет, - увеличением срока кредита или ипотеки горожане снижают размер ежемесячных выплат. А еще в 2019 году «помолодел» среднестатистический заемщик, теперь это горожанин 35 лет, а прошлые года ему «было» - 37,5.

О параметрах, влияющих на стоимость жилья, рассказал представитель застройщика Дмитрий Антощенко. По его словам, самые дорогие квартиры – в центральных районах. Цена может вырасти, если из окна вашей квартиры открывается красивый вид на город, парк или набережную, стоимость повышается примерно на 10% на верхних этажах с хорошим обзором. А вот жилье на нижних этажах в этих же домах будет гораздо дешевле, хотя ничем не уступает в качестве.

Кстати, в декабре, застройщики и риелторы при продаже квартир, которые числятся в их базах, придумывают акции, чтобы горожане могли встретить праздник в квартире мечты, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU