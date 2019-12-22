Школьники Тюменской области едут на главную ёлку страны
Тюменские ребята от 8 до 13 лет 25 декабря посетят главную елку страны. В Государственном Кремлевском дворце школьники из всех регионов России встречаются на общероссийской новогодней елке.
В департаменте образования Тюменской области рассказали, что в этом году на праздник отправятся 113 ребят из городов и сёл региона. На елку едут отличники, победители и призеры конкурсов и олимпиад, активисты общественных объединений, дети из многодетных, замещающих семей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участников боевых действий. Участников делегации отбирали на конкурсной основе.
В Москве тюменских ребят ждет насыщенная культурная программа. Ребята побывают на обзорной экскурсии по территории Московского Кремля, а также познакомятся с историей государства в музее «Государев двор в Измайлово».
ИСТОЧНИК KP.RU