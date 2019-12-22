Погода в Тюмени 22 декабря: облачно и небольшой снег

СЕГОДНЯ 06:17 2019-12-22T06:17:38+03:00

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В воскресенье 22 декабря в Тюмени ожидается пасмурная погода, снегопад. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями. Небольшой снег. Метель. Ветер северный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -14 градусов.

На Руси считали, что с 22 декабря дня зима окончательно устанавливается. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодная. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма.

Приметы говорили: много инея на деревьях или снежные бугры образовались – будет год урожайным. Если день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнечным; если хмуро и иней на деревьях появился, то последний день года будет пасмурным и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU