Три группы тюменских школьников посетили Ямал

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-21T19:53:45+03:00

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В этнографический тур «В гости к ненцам» в рамках межрегионального проекта по развитию детского туризма Тюменской области, Ямала и Югры отправились135 юных путешественников из Тюменской области. Три группы ребят побывали на Ямале в Пуровском районе и в городе Тарко-Сале.

Напомним, регионы занимаются активным развитием межрегионального детского туризма. В ответ на визит тюменских ребят 100 маленьких ямальцев побывали в Когалыме, Тобольске и Тюмени, сообщает правительство ЯНАО. В каждом из этих городов ребят ждала интересная и насыщенная познавательно-развлекательная программа.

Так, в Югре ребята побывали в океанариуме, оранжерее, уникальном банке образцов ценной горной породы и нефти. В Тобольске туристы посетили кремль, Дом семьи Николая II, Дворец наместника, в котором в 18-м веке находилась резиденция правителей Сибири. В Тюмени ребята побывали на учебном полигоне в селе Успенка, где расположена буровая установка.

ИСТОЧНИК KP.RU