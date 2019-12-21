В Тюмени в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадала пассажирка иномарки
Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и пассажирского автобуса маршрута под номером 1 произошло днем 21 декабря на улице Республики в районе остановки «Холодильная» в Тюмени.
В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что автобус стоял, когда в него врезалась «Тойота», двигающаяся со стороны улицы Максима Горького. Авто ударилось о бордюр и врезалось в автобус. Полиция выясняет причину столкновения и уточняет скорость, с которой двигалась водитель иномарки.
Очевидцы уверяют, что водитель «Тойоты» дрифтовала на встречной полосе и влетела в автобус при повороте. В ДТП пострадала пассажирка иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU