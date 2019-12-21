2019-12-21T19:52:12+03:00
Происшествия

В Тюмени в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадала пассажирка иномарки

Водитель «Тойоты» выехала на встречную полосу
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадала пассажирка иномарки. Фото из группы "Инцидент/Тюмень" во ВКонтактеВ Тюмени в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадала пассажирка иномарки. Фото из группы "Инцидент/Тюмень" во ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и пассажирского автобуса маршрута под номером 1 произошло днем 21 декабря на улице Республики в районе остановки «Холодильная» в Тюмени.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что автобус стоял, когда в него врезалась «Тойота», двигающаяся со стороны улицы Максима Горького. Авто ударилось о бордюр и врезалось в автобус. Полиция выясняет причину столкновения и уточняет скорость, с которой двигалась водитель иномарки.

Очевидцы уверяют, что водитель «Тойоты» дрифтовала на встречной полосе и влетела в автобус при повороте. В ДТП пострадала пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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