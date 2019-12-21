2019-12-21T16:54:07+03:00
Общество

Студенты тюменского института культуры проводят первый Арт-фест

Он посвящен новому году
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Студенты тюменского института культуры проводят первый Арт-фестСтуденты тюменского института культуры проводят первый Арт-фестФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Предновогодний эксперимент провели преподаватели и студенты Тюменского государственного института культуры на площадке ЦУМа.

По словам замдекана факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Людмилы Боковой, все самое интересное в культурной жизни происходит на стыке различных направлений. Публичный показ своих навыков в новом пространстве - это своего рода испытание на прочность. Для студентов такая необычная обстановка, когда вокруг ходят люди и как-то по-своему реагируют, непривычна. Это ещё один пример того, что сейчас арт-пространство не должно ограничиваться концертными залами.

В будущем планируется расширение сотрудничества высших учебных заведений и ЦУМа. - Арт-фест - это не единичный пример. Мы намерены создать постоянную площадку для воплощения в жизнь различных студенческих проектов не только института культуры, но и других вузов города, - рассказала заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студенты тюменского института культуры проводят первый Арт-фест
Психологи учат тюменцев правильно мечтать
Тюменская команда попытается выйти в финал «Что? Где? Когда?»
На трассе в Исетском районе насмерть разбился водитель «Нивы»
Титул «Мисс Снегурочка 2020 года» достался школьнице из Казанского района
В Европейском микрорайоне для юных тюменцев в 2020 году откроют детский сад
Тюменцам рассказали, как правильно устанавливать дома елку
«Тюменский бройлер» модернизирует убойно-перерабатывающий комплекс
Десятиклассница из Голышманово заняла второе место на конференции в Москве
Тюменские студенты на улице устроили акцию «За кампус»
Тюменцы через фотографии рассказали о важности отцовского воспитания
Сбербанк и областная клиническая больница №2 будут внедрять инновационные цифровые технологии
Тюменцам советуют заводить авто в морозы правильно
Всеросcийская акция «Щедрый вторник» состоялась в тобольской больнице
Погода в Тюмени 21 декабря: снегопад и ветрено
Тюменскую частную гимназию прикрыли на месяц из-за нарушения санитарных норм
На четырех городских площадках развернутся продовольственные ярмарки выходного дня
Удар током, искусственная кома и страх перед автобусами: публикуем главные новости Тюмени 20 декабря 2019 г.
Мнения тюменцев учитывают в работе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Тюменской области онкологические заболевания лечат при помощи уникальной методики
Семь видов продукции тюменского завода будут поставлять во Вьетнам
В селе Казанское Тюменской области отремонтируют акушерское отделение областной больницы
В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Решать малому бизнесу: новый сервис от Райффайзенбанка