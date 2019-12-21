Студенты тюменского института культуры проводят первый Арт-фест

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-21T16:54:07+03:00

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Предновогодний эксперимент провели преподаватели и студенты Тюменского государственного института культуры на площадке ЦУМа.

По словам замдекана факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Людмилы Боковой, все самое интересное в культурной жизни происходит на стыке различных направлений. Публичный показ своих навыков в новом пространстве - это своего рода испытание на прочность. Для студентов такая необычная обстановка, когда вокруг ходят люди и как-то по-своему реагируют, непривычна. Это ещё один пример того, что сейчас арт-пространство не должно ограничиваться концертными залами.

В будущем планируется расширение сотрудничества высших учебных заведений и ЦУМа. - Арт-фест - это не единичный пример. Мы намерены создать постоянную площадку для воплощения в жизнь различных студенческих проектов не только института культуры, но и других вузов города, - рассказала заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU