Психологи учат тюменцев правильно мечтать

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-21T15:23:50+03:00

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В канун праздников психотерапевты рассказали о визуализации желаний. В Новый год принято мечтать и строить планы.

Тюменский психотерапевт Марат Сафитуллин раскрыл секрет, как правильно мечтать, чтобы добиться от своих желаний конкретного эффекта.

- Во время визуализации человек детально прорисовывает свою цель. Я думаю, именно точная постановка цели, наличие образа конечного результата и становится секретом успеха технологий визуализации желаний. Между тем, считается, что мысли человека действительно обладают большой силой. Негатив притягивает к себе плохое, позитив открывает новые горизонты для счастливых событий, - считает Марат.

Главные правила визуализации желаний состоят в четкой формулировке образа, который хочет получить человек. При этом надо акцентироваться на тех положительных эмоциях, которые принесет исполнение желания.

Кроме того, не следует забывать о шагах, которые необходимо сделать на пути к достижению цели, потому что даже для того, чтобы выиграть в лотерею, надо сначала купить билет. Когда человек раскладывает по полочкам свою конечную цель, он программирует себя на выполнение ряда задач.

Таким образом, он подсознательно руководствуется уже выработанным и представленным алгоритмом действий. Именно поэтому, когда у человека сбывается мечта, опытный психотерапевт всегда сможет найти причину этого в самом поведении человека, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU