2019-12-21T14:37:44+03:00
Общество

Тюменская команда попытается выйти в финал «Что? Где? Когда?»

Четвертая игра зимней серии пройдет 22 декабря
Алена Кульмухаметова
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Тюменская команда попытается выйти в финал «Что? Где? Когда?»Тюменская команда попытается выйти в финал «Что? Где? Когда?»Фото: pixabay.com
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Команда тюменца Ивана Жаркевича в четвертый раз сядет за стол интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 22 декабря. состоится заключительная игра зимней серии. Эфир заключительной зимней серии игр транслирует Первый канал.

Первую игру сборная Жаркевича проиграла, вторую – победила со счетом 6:5. Третью – в осенней серии 2019 года - всухую выиграла у телезрителей. Результат был потрясающий - это признали и другие знатоки, и ведущий, и телезрители. Прошлой победой команда получила путевку в зимнюю серию.

По итогам зимней серии станет известно: кто пройдет в финал года, который состоится 28 декабря.

Команды Алеся Мухина и Балаша Касумова проиграли телезрителям. На данный момент есть один претендент – сборная обладателей приза «Хрустальный атом» под руководством маркетолога Максима Поташева. Но у команды Ивана Жаркевича есть шансы попасть в заключительную игру сезона, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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