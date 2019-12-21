2019-12-21T14:29:36+03:00
Происшествия

На трассе в Исетском районе насмерть разбился водитель «Нивы»

Он выехал на встречку, где столкнулся с такой же «Нивой»
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Исетском районе насмерть разбился водитель «Нивы»На трассе в Исетском районе насмерть разбился водитель «Нивы»Фото: pixabay.com
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 декабря, на 135 км «Курган-Тюмень» в Исетском районе.

По данным ГИБДД по Тюменской области, водитель «Нивы», обгоняя колонну дорожной техники, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с такой же «Нивой».

От удара встречную «Ниву» отбросило на автогрейдер, а затем отнесло по инерции в столб. Водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков. Пассажирка «Нивы» получила травмы различной степени тяжести.

Отметим, что сегодня в Тюменской области сильный снегопад и метель. На дорогах снежные заносы и ограниченная видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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