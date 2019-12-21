На трассе в Исетском районе насмерть разбился водитель «Нивы»
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 декабря, на 135 км «Курган-Тюмень» в Исетском районе.
По данным ГИБДД по Тюменской области, водитель «Нивы», обгоняя колонну дорожной техники, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с такой же «Нивой».
От удара встречную «Ниву» отбросило на автогрейдер, а затем отнесло по инерции в столб. Водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков. Пассажирка «Нивы» получила травмы различной степени тяжести.
Отметим, что сегодня в Тюменской области сильный снегопад и метель. На дорогах снежные заносы и ограниченная видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU