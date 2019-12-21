СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-21T12:26:30+03:00

В Европейском микрорайоне для юных тюменцев в 2020 году откроют детский сад Фото: pixabay.com

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Детский сад в Европейском микрорайоне Тюмени на проезде Европейский, 2 откроют в 2020 году. Он рассчитан на 325 мест.

Здание имеет удобное расположение. Он располагается в центре жилой застройки, и вписывается в микрорайон по дизайну. Рядом началось возведение школы.

Прилегающая территория будет благоустроена: появятся детские площадки для игр и развития. Разместят аккуратные газоны, разные виды растений и прогулочные аллеи. Строительство ведет компания «Брусника», объект будет передан администрации города для дальнейшего управления.

В 2020 году в Тюмени также планируют ввести детские сады на Войновке, в Ямальском-2, микрорайоне «Суходолье» и ЖК «Апрель», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU