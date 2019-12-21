Тюменцам рассказали, как правильно устанавливать дома елку

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-21T12:25:57+03:00

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Чтобы новогодний праздник запомнился тюменцам только радостными моментами, нужно ответственно подходить не только к выбору елки, гирлянды, но и к установке дерева в квартире.

В МЧС Тюменской области напоминают, что ель, как живая, так и искусственная, – это горючий материал. Подсушенное живое дерево, которое простояло несколько суток дома, сгорает за несколько секунд, а содержащиеся в нем смолы превращают елку в факел. Искусственное деревце при горении выделяет токсические вещества, и человеку хватит пары глубоких вздохов, чтобы потерять сознание.

Спасатели рекомендуют покупать искусственную ель с противопожарной пропиткой, об этом всегда есть информация на упаковке и в сертификате. Устанавливать дерево нужно на устойчивое основание и так, чтобы зеленая красавица не перекрывала выход из помещения, а ветки были на расстоянии не менее метра от стен и потолков. Ставить елку нужно вдали от электроприборов, каминов, газовых и электроплит.

На ветви новогоднего дерева запрещено ставить свечи и бенгальские огни. Нельзя приобретать несертифицированные электрические изделия: гирлянды, звезды, светящиеся снежинки, шарики.

Необходимо обратить внимание при покупке на упаковку, там должна быть маркировка, указаны мощность, тип ламп, класс защиты, дата изготовления и производитель. Нужно обязательно проверить исправность гирлянды, целостность лампочек.

Напомним, что детей нельзя оставлять без присмотра около новогоднего дерева. При уходе из дома необходимо отключить все светящиеся элементы украшения от электросети, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU