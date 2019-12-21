2019-12-21T11:04:04+03:00
Общество

Десятиклассница из Голышманово заняла второе место на конференции в Москве

За исследовательскую работу Анастасии Быковой вручили диплом второй степени и специальную медаль
Алена Кульмухаметова
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Десятиклассница из Голышманово заняла второе место на конференции в МосквеДесятиклассница из Голышманово заняла второе место на конференции в МосквеФото: pixabay.com
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Более 170 школьников и студентов из 33 регионов России прибыли в Москву, чтобы защитить свои работы. Все они прошли отбор в заочном туре конкурса исследовательских работ «Мой вклад в величие России».

Так, ученица 10-го класса голышмановской школы № 1 Анастасия Быкова представила в Москве проект «Индивидуальный образовательный маршрут как путь к успеху». Конференция проходила в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Девушка выступила с докладом в номинации «Обществознание и законотворчество», в которой представляли свои работы более двух десятков лучших участников.

Анастасия поделилась своими мыслями с экспертами о том, что будет эффективнее, если в старших классах совмещать обязательный стандарт с индивидуальным образовательным маршрутом. Также надо позволять десятиклассникам выбирать предметы, которые они хотят изучать глубже, с учетом способностей. Настю и руководителя проекта Светлану Ширшову похвалили за интересную идею. За исследовательскую работу Анастасии Быковой вручили диплом второй степени и специальную медаль.

Высокая награда в конкурсе стала для Анастасии стимулом для дальнейшего развития. Сейчас девушка готовится к экзаменам, посещает профильные курсы по праву, дистанционно изучает английский язык, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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