2019-12-21T11:07:17+03:00
Общество

Тюменские студенты на улице устроили акцию «За кампус»

Они нуждаются в современном общежитии
Алена Кульмухаметова
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Тюменские студенты на улице устроили акцию «За кампус»Тюменские студенты на улице устроили акцию «За кампус»Фото: Дмитрий Терентьев
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Представители тюменского студенческого сообщества решили привлечь внимание к проблеме нехватки мест в общежитиях креативным способом. Ребята воссоздали интерьер типичной общаги прямо на улице.

Прямо на улице рядом с одним из корпусов Тюменского государственного университета – Финансово-экономического института (ул. Ленина, 16) – тюменские студенты воссоздали типичную студенческую общагу. Они вынесли на улицу кровать, письменный стол, постелили ковер и принесли гитару советских времен. Таким способом ребята заявили о необходимости строительства нового современного кампуса.

Организаторы акции призывают горожан поддержать идею строительства современного кампуса в центре Тюмени.

Несколько десятков тюменцев оценили идею организаторов и поддержали стройку. Они «примеряли» на себя комнату старого типа и делали фото с хештегом #закампус.

Напомним, планируется, что кампус с современным оборудованием, мебелью будет возведен в логу реки Тюменки, который сейчас находится в довольно плачевном состоянии. Согласно идее проекта, 1/5 часть территории отведут под строительство студенческого кампуса вместимостью 1000 человек, с доступными для всех тюменцев двухэтажной парковкой, двумя кафе, клининговой компанией и спортивным клубом.

На сегодняшний день идею строительства кампуса поддержали более 2000 человек. Присоединиться к ним может каждый. Подробнее – на сайте лучшийкампусземли.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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