Сбербанк и Областная клиническая больница №2 будут внедрять инновационные цифровые технологии

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-21T07:19:27+03:00

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Сбербанк в Тюмени и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница №2» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового здравоохранения и других взаимозависимых областей.

Документ подписали управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко и главный врач Областной клинической больницы №2 Роман Паськов.

Соглашение предусматривает организацию и координацию совместных исследований в области использования методов искусственного интеллекта в медицине, медицинских сервисах в страховых продуктах, обмен информацией по совместным проектам в областях медицинской информационной системы, телемедицины, обучения, геномики и роботизации с применением искусственного интеллекта. Также документ предусматривает отбор перспективных идей и проектов для совместного исследования и проведения тестирования, содействие в их внедрении, участие в конференциях и образовательных мероприятиях по презентации и продвижению совместных исследований и решений.

- В июле Сбербанк с правительством Российской Федерации подписали соглашение о намерениях по совместному развитию технологий в области искусственного интеллекта, в том числе в медицине. Подписанное соглашение с Областной клинической больницей №2 позволит нам расширить горизонты, и мы будем сотрудничать не только в области финансов, но в сфере цифровизации. Разработкой и тестированием инновационных цифровых сервисов на территории больницы займутся специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. Я уверен, что пациенты по достоинству оценят доступность качественной современной медицинской помощи. Мы гордимся, что вносим свой вклад в совершенствование системы здравоохранения, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

- Медицинская деятельность предполагает накопление большого количества информации: это и состояние здоровья пациентов, периодичность их обращения за медицинской помощью, индивидуальные данные, истории болезни. К сожалению, в настоящее время столь большой объем сведений недостаточно эффективно используется для оптимизации нашей работы. Уверены, инновационная инструментальная база позволит нам изучить опыт обращений пациента к врачу, а анализ самих историй лечения подскажет, на каком моменте при диагностике и лечении возникают сложности, и поможет найти эффективные механизмы их устранения. Надеемся получить первые результаты работы в течение года, - говорит Роман Владимирович Паськов, главный врач ГБУЗ ТО «ОКБ №2».