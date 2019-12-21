2019-12-21T07:22:20+03:00
Общество

Всеросcийская акция «Щедрый вторник» состоялась в тобольской больнице

Дети получили подарки к новому году
Алена Кульмухаметова
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Всеросcийская акция «Щедрый вторник» состоялась в тобольской больницеВсеросcийская акция «Щедрый вторник» состоялась в тобольской больницеФото: pixabay.com
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Областная больница № 3 в городе Тобольске в третий раз поддержала Всероссийскую акцию «Щедрый вторник». Акцияпомогает обеспечить подарками к новогодним праздникам из малообеспеченных и многодетных семей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, медики собрали 8 пакетов с подарками для детей, находящихся на стационарном лечении в различных отделениях больницы. Юные пациенты получили игрушки, раскраски, картон, краски, фломастеры, школьные принадлежности — всё, что необходимо для школы, для общего развития ребёнка. Также в предновогодний сюрприз входят одежда, обувь, рюкзаки.

В этом году не остались без внимания и дети из Тобольского социально-реабилитационного центра несовершеннолетних. Они получили в подарок развивающие игры и наборы для рисования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Всеросcийская акция «Щедрый вторник» состоялась в тобольской больнице
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