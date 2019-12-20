2019-12-20T20:37:37+03:00
Общество

Тюменскую частную гимназию прикрыли на месяц из-за нарушения санитарных норм

Частное образовательное учреждение не соблюдало правила хранения и приготовления пищи
Лидия Шумкова
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В Тюмени временно приостановили работу частной специализированной гимназии «Аврора», учредителем которой является одноименное общество с ограниченной ответственностью. В учреждение, расположенное по улице Сидора Путилова, 22, наведались судебные приставы-исполнители Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам. По решению суда они закрыли гимназию на 30 суток.

- Основанием для решения суда послужили многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе в пищеблоке, при хранении и приготовлении пищи, - уточнили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Администрации учреждения предстоит устранить все нарушения, только после этого ей разрешат возобновить работу.

По данным сайта гимназии, в учреждении в 2019-2020 учебном году обучается 210 детей с 1 по 7 класс: в начальные классы ходит 153 ребенка, в классы с 5 по 7 – 57 детей.

Кроме того, в учреждении есть дошкольное отделение. Гимназия расположена в типовом здании детского сада 70-х годов. Столовая там рассчитана на 65 посадочных мест, а питание организовано в двух залах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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