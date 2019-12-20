2019-12-20T20:13:50+03:00
Общество

На четырех городских площадках развернутся продовольственные ярмарки выходного дня

Там можно будет приобрести продукцию местных фермеров
Лидия Шумкова
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Рыба, мед, яйца и другая сельхозпродукция появится на прилавкахРыба, мед, яйца и другая сельхозпродукция появится на прилавкахФото: Лидия Шумкова
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Продуктовый праздник ждет тюменцев в грядущую субботу. Говядина, баранина, рыба, мед, масло, молоко, яйца, овощи, дикоросы и другая сельхозпродукция к новогоднему столу появится на прилавках участников городской специализированной ярмарки уже завтра, 21 декабря. Власти совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области организовали в разных частях города сразу четыре площадки.

Специализированные продовольственные рынки откроются по адресам:

– улица Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого);

– улица Севастопольская, 12 (Выставочный зал);

– улица Мельникайте, 126, корпус 2 (ТЦ «П.О.Р.Т.»),

– проезд Солнечный, 11 (ТРЦ «Заречный двор»).

На этих ярмарках будут представлены прежде всего товары местных производителей – крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области – по доступным ценам.

Как уточнили в городском департаменте потребительского рынка, приобрести качественную и относительно недорогую продукцию можно будет с 8 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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