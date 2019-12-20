Удар током, искусственная кома и страх перед автобусами: публикуем главные новости Тюмени 20 декабря 2019 г.
1. В Тюмени в ноябре – декабре два ребенка получили электротравму. К счастью, оба пострадавших остались живы.
Так, 15 ноября экстренная медицинская помощь понадобилась трехлетнему малышу. Вызывая скорую помощь, отец пострадавшего сообщил, что после удара током у сына на пальчике появились две точки.
В Тюмени двух детей ударило током.Фото: Вадим Бегун
2. В Тобольске на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. По сообщению ее родственников, сейчас пострадавшая находится в больнице в искусственной коме.
«18 декабря около 11.00 на пешеходном переходе между 8 и 9 микрорайоном была сбита светлый, добрейшей души позитивный человечек, мама двоих детей, единственная дочь своих родителей-пенсионеров Маркова Наташа», – пишут родственники пострадавшей.
В Тобольске авто сбил маму двоих детей. Фото - pixabay.com.
3. В Тюмени рассмотрено исковое заявление от местной жительницы. Женщина просила взыскать с водителя автобуса компенсацию морального вреда. Дело в том, что она получила травмы в результате резкого движения транспорта.
В тот день гражданка зашла в автобус и сразу отдала водителю карту для оплаты проезда. Он резко нажал педаль газа, женщина упала в проход и сильно ударилась плечом и бедром.
4. Собственница квартиры в доме № 29 на улице Ленина пожаловалась в Госжилинспекцию на пар, который постоянно идет из подвала. Кроме того, его входная группа находится в ненадлежащем состоянии.
По словам горожанки, обращение в управляющую организацию не принесло никаких результатов – сотрудники не желали шевелиться.
5. Двадцатилетняя Элен Овеян представит Тюменскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда – 2020». Первый тур пройдет в последний день этого года.
По информации регионального департамента общественных связей, девушка занимается вокалом с семи лет, танцует в стиле джаз-фанк, увлекается актерским мастерством.
ИСТОЧНИК KP.RU