2019-12-20T16:02:08+03:00
Экономика

В Тобольске завершается строительство мусоросортировочного завода

Пуско-наладочные работы на площадке начнутся с начала года
Марина Васильева
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Фото teo.ecotko.ruФото teo.ecotko.ru
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С 2020 года в Тобольске начнет работу мусоросортировочный завод. Согласно концессионному соглашению, ввод в эксплуатацию площадки состоится 31 декабря 2019 года. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.

– Фактически с 1 января на завод начнут завозить мусор, начнутся пусконаладочные работы. Возможно, в первые два дня он не выйдет на проектную мощность, но он начнет действовать, – пояснила Жанна Злобина.

Она добавила, что еще один подобный завод будет построен в Ишимском муниципальном районе. Срок ввода объекта намечен на конец 2022 года. А пока логистика транспортировки ТКО довольно обширная.

– В настоящее время единица спецтранспорта за день проезжает более 250 километров, а общий пробег мусоровозов за сутки составляет почти 40 тысяч километров. Что практически равно длине экватора, – рассказала Жанна Злобина.

По ее словам, в системе транспортировки ТКО сейчас задействовано 292 машины. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда парк спецтранспорта насчитывал 158 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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